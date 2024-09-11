Глава «Зенита» Медведев: Соболев хочет доказать всем, какой он футболист

Глава «Зенита» рассказал о желании Соболева доказать свою состоятельность

По словам Александра Медведева, новичок «Зенита» усердно работает на тренировках и хочет доказать всем и себе, какой он футболист

Александр Соболев (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Новичок «Зенита» Александр Соболев хочет доказать всем, какой он футболист, заявил председатель правления петербургского клуба Александр Медведева.

«В товарищеском матче он уже дебютировал, отыграл практически весь матч, участвовал в двух голевых комбинациях. Самое главное, что он работает и хочет доказать всем и себе, какой он футболист», — цитирует Медведева «РИА Новости».

«Зенит» 8 сентября в товарищеском матче обыграл «Кайрат» со счетом 4:3.

Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в конце августа.

После подписания контракта Соболев обратился к болельщикам «Зенита» с просьбой дать ему шанс, пообещал своим отношением к команде и городу все доказать, отметив, что перешел в сильнейшую команду России.

Тем не менее фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева перед дебютом за петербургский клуб в товарищеском матче 8 сентября.