Аршавин заявил, что болельщики «Зенита» вряд ли примут Соболева

Нападающий 30 августа перешел в «Зенит» из московского «Спартака». По словам Аршавина, особенно сложно Соболеву будет в матчах Кубка России

Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Болельщики «Зенита», скорее всего, не примут новичка команды Александра Соболева, заявил «Матч ТВ» бывший футболист петербургского клуба Андрей Аршавин.

«Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Соболев — игрок «Спартака». То, что фанаты «Зенита» с «Виража» не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матчах Кубка России (там не нужен для покупки билета паспорт болельщика) ему будет несладко», — сказал Аршавин.

«Зенит» объявил о переходе Соболева из московского «Спартака» 30 августа.

В «Спартаке» Соболев играл с 2020 года. Он провел за «красно-белых» 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» форвард выиграл Кубок России.

После подписания контракта Соболев обратился к болельщикам «Зенита» с просьбой дать ему шанс, пообещал своим отношением к команде и городу все доказать, отметив, что перешел в сильнейшую команду России.

Тем не менее фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева перед дебютом за петербургский клуб в товарищеском матче 8 сентября.