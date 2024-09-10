Аршавин заявил, что болельщики «Зенита» вряд ли примут Соболева
Болельщики «Зенита», скорее всего, не примут новичка команды Александра Соболева, заявил «Матч ТВ» бывший футболист петербургского клуба Андрей Аршавин.
«Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Соболев — игрок «Спартака». То, что фанаты «Зенита» с «Виража» не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матчах Кубка России (там не нужен для покупки билета паспорт болельщика) ему будет несладко», — сказал Аршавин.
«Зенит» объявил о переходе Соболева из московского «Спартака» 30 августа.
В «Спартаке» Соболев играл с 2020 года. Он провел за «красно-белых» 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» форвард выиграл Кубок России.
После подписания контракта Соболев обратился к болельщикам «Зенита» с просьбой дать ему шанс, пообещал своим отношением к команде и городу все доказать, отметив, что перешел в сильнейшую команду России.
Тем не менее фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева перед дебютом за петербургский клуб в товарищеском матче 8 сентября.
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