Баскетболисты сборной США в пятый раз подряд победили на Олимпиаде
Сборная США по баскетболу стала обладательницей золота Олимпийских игр. В финале американцы победили хозяев турнира, сборную Франции, со счетом 98:87.
По ходу игры Леброн Джеймс сделал два перехвата, теперь на его счету 44 таких игровых действия на Олимпиадах. Это новый рекорд в данном показателе. До него максимум перехватов — 43 — сделал россиянин Андрей Кириленко.
Самым результативным в составе американской команды стал Стефен Карри. На его счету 24 очка, пять передач. Во французской команде больше всех баллов набрал Виктор Вембаньяма — 26.
Таким образом сборная США выиграла на пятой Олимпиаде подряд. Примечательно, что на прошлых Играх в Токио только французы смогли нанести поражение американцам — в стартовом матче группового этапа. Однако потом США была сильнее всех на турнире.
В последний раз cборная США не смогла победить на Олимпиаде в 2004 году в Афинах. Тогда в полуфинале американцы проиграли сборной Аргентины (81:89), а в матче за третье место обыграли литовцев (104:96).
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