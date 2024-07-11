Athletic узнал об отказе Клоппа работать со сборной США

Юрген Клопп ответил US Soccer, что хочет отдохнуть от футбола. Сборная США осталась без главного тренера после неудачи на домашнем Кубке Америки

Юрген Клопп (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Немецкий тренер Юрген Клопп ответил отказом на предложение возглавить сборную США, пишет The Athletic.

Источники издания сообщили, что Клопп сослался на свое желание отдохнуть от футбола, но Федерация футбола США (US Soccer) пока не отказывается от его кандидатуры.

Предыдущий тренер команды Грегг Берхалтер был отправлен в отставку в среду — американцы не смогли выйти в плей-офф на домашнем Кубке Америки, заняв третье место в группе с Уругваем, Панамой и Боливией.

В 2026 году США вместе с Мексикой и Канадой примут чемпионат мира по футболу. Спортивный директор US Soccer Мэтт Крокер заявил, что для команды будут искать «серийно побеждающего тренера».

Сборная США занимает 11-е место в рейтинге ФИФА между Италией и Марокко.

Клопп по окончании прошлого сезона покинул «Ливерпуль», с которым с 2015 года выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и другие трофеи. Тренер говорил, что ему нужна пауза в карьере.