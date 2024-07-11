Юргену Клоппу предложили возглавить сборную США

Немецкому специалисту хотят доверить подготовку американской команды к предстоящему ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде

Юрген Клопп (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Бывший тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп может возглавить сборную США после увольнения Грегга Берхалтера на фоне неудачного выступления команды на Кубке Америки. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Independent.

По данным издания американская сторона уже связалась с немецким специалистом. Ему хотят доверить подготовку сборной к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Юрген Клопп, возглавивший «Ливерпуль» в 2014 году, покинул команду в конце минувшего сезона. Немец привел клуб к первой за 30 лет победе в английской Премьер-лиге, а также выиграл вместе с ним Лигу чемпионов.

Когда Клопп озвучил свое решение уйти из «Ливерпуля», то он подчеркнул, что хотел бы отдохнуть, потому что у него заканчиваются силы. Однако работа в национальной сборной представляется менее напряженной по сравнению с давлением, которое испытывал специалист на клубном уровне.

Что касается Берхалтера, то его отправили в отставку всего через год после назначения на пост главного тренера сборной США. Американского специалиста уволили после неудачного выступления на домашнем Кубке Америки, в рамках которого команда проиграла Уругваю и Панаме, в результате чего не смогла выйти из группы.