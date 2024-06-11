Сборная Казахстана без Черчесова проиграла Азербайджану, ведя 2:0

Казахстанцы до 42-й минуты вели в товарищеском матче с командой Азербайджана в два мяча, но в итоге уступили 2:3. Станислав Черчесов приступит к работе со сборной Казахстана уже после июньских игр

Игроки сборной Казахстана (Фото: Yannis Halas / IMAGO / Global Look Press)

Футболисты сборной Казахстана уступили команде Азербайджана со счетом 2:3 в товарищеском матче, который прошел в венгерском городе Сомбатхей.

В составе победителей голы забили Махир Эмрели (42-я минута), Эмин Махмудов (51, с пенальти) и Турал Байрамов (73). У проигравших отличились Ян Вороговский (2) и Максим Самородов (28).

Главным тренером сборной Казахстана в начале июня был назначен Станислав Черчесов. Однако к работе он еще не приступил, к матчам с Арменией (7 июня; 1:2) и Азербайджаном команду готовил Руслан Балтиев.

Следующие игры у команды пройдут в сентябре в рамках Лиги наций с норвежцами и словенцами. Тогда Черчесов уже будет руководить сборной.

Черчесов возглавил национальную команду впервые с 2021 года после ухода из сборной России. Тренер был без работы с 2023 года после увольнения из венгерского «Ференцвароша».