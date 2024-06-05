Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в ближайших матчах
Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов приступит к работе уже после июньских товарищеских матчей команды, сообщила пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).
О назначении Черчесова было объявлено 3 июня, он сменил на посту Магомеда Адиева.
Казахстанцы 7 июня сыграют в Ереване с армянами, а через четыре дня в венгерском Сомбатхее — с азербайджанцами. Следующие игры у команды пройдут уже в сентябре в рамках Лиги наций с норвежцами и словенцами.
К матчам с Арменией и Азербайджаном команду готовит ассистент главного тренера Руслан Балтиев.
На Евро, который стартует в Германии 14 июня, сборная Казахстана пробиться не смогла.
Черчесов возглавил национальную команду впервые с 2021 года после ухода из сборной России. Тренер был без работы с прошлого года после увольнения из венгерского «Ференцвароша».
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