Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в ближайших матчах

Казахстанцы сыграют с Арменией и Азербайджаном 7 и 11 июня соответственно. Возглавивший в понедельник сборную Казахстана Черчесов приступит к работе после этих матчей — первые игры под его руководством команда проведет в сентябре

Станислав Черчесов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов приступит к работе уже после июньских товарищеских матчей команды, сообщила пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).

О назначении Черчесова было объявлено 3 июня, он сменил на посту Магомеда Адиева.

Казахстанцы 7 июня сыграют в Ереване с армянами, а через четыре дня в венгерском Сомбатхее — с азербайджанцами. Следующие игры у команды пройдут уже в сентябре в рамках Лиги наций с норвежцами и словенцами.

К матчам с Арменией и Азербайджаном команду готовит ассистент главного тренера Руслан Балтиев.

На Евро, который стартует в Германии 14 июня, сборная Казахстана пробиться не смогла.

Черчесов возглавил национальную команду впервые с 2021 года после ухода из сборной России. Тренер был без работы с прошлого года после увольнения из венгерского «Ференцвароша».