Россиянин проведет бой за титул чемпиона WBA в новой весовой категории

Муслим Гаджимагомедов сразится с китайцем Чжан Чжаосинем 12 июля в Серпухове за титул в «весе Бриджера». Эта весовая категория в WBA появилась только в декабре 2023 года

Муслим Гаджимагомедов (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Россиянин Муслим Гаджимагомедов 12 июля в Серпухове проведет бой за вакантный чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг. Об этом «Матч ТВ» сообщили организаторы поединка.

Соперником 27-летнего Гаджимагомедова, двукратного чемпиона мира и серебряного призера Олимпиады‑2020, станет китаец Чжан Чжаосинь.

В феврале китаец нокаутировал россиянина Евгения Романонова в претендентском чемпионском поединке.

В активе Гаджимагомедова три победы в трех боях на профессиональном ринге. На счету 28-летнего китайского боксера 12 побед при двух поражениях и одной ничьей.

Весовая категория до 101,6 кг («вес Бриджера») появилась в WBA в декабре 2023 года, ранее она была только у Всемирного боксерского совета (WBC). Титулом владел россиянин Евгений Тищенко, который нокаутировал представителя Германии Леона Харта.

Новая весовая категория получила имя в честь шестилетнего американского мальчика Бриджера Уокера, который в 2020 году спас младшую сестру от нападения бродячих собак. Мальчик стал героем соцсетей после своего поступка.

Но в апреле WBA опубликовала свои обновленные рейтинги, где титул в «весе Бриджера» стал вакантным. Тищенко пропал из рейтинга, Харт поднялся с восьмой позиции на вторую. На BoxRec, который отслеживает статистику боев на профессиональном ринге, результат титульного поединка Тищенко с Хартом изменен на несостоявшийся. Предполагалось, что Тищенко попался на допинге, но официально об этом не объявлялось.