Российского боксера нокаутировали в претендентском бою за титул WBA

Евгений Романов уступил нокаутом во втором раунде китайцу Чжан Чжаосиню, потерпев первое поражение в карьере. Китаец стал претендентом на чемпионский титул WBA в весе до 101,6 кг, который принадлежит россиянину Евгению Тищенко

Евгений Романов и Чжан Чжаосинь (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российский боксер Евгений Романов уступил китайцу Чжан Чжаосиню, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

Поединок прошел в Екатеринбурге и завершился победой китайца нокаутом во втором раунде.

Победитель этого боя стал претендентом на чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг.

Весовая категория до 101,6 кг («вес Бриджера») появилась в WBA в декабре 2023 года, ранее она была только у Всемирного боксерского совета (WBC). Титулом сейчас владеет россиянин Евгений Тищенко.

До этого боя у 38-летнего Романова было 19 побед в 19 боях на профессиональном ринге. На счету 28-летнего китайского боксера стало 12 побед при двух поражениях и одной ничьей.