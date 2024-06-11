 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Стала известна дата первого боя брата Хабиба после отстранения за допинг

Первый бой Усмана Нурмагомедова после отстранения за допинг пройдет 7 сентября
Усман Нурмагомедов должен был защищать титул Bellator в легком весе против Александра Шаблия 17 мая. Но поединок отложили из-за его проблем со здоровьем. Новая дата поединка — 7 сентября
Усман Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бой российского чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова против соотечественника Александра Шаблия состоится 7 сентября в США. Об этом ТАСС сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.

«Бой запланирован на 7 сентября. Он планируется на турнире в Сан-Диего», — сказал Магомедов.

Поединок изначально должен был пройти на турнире в Париже 17 мая, но Bellator 22 апреля сообщил о переносе боя из-за травмы Нурмагомедова.

Трамп назвал Нурмагомедова умным парнем после встречи на турнире UFC
Спорт
Дональд Трамп

Усман Нурмагомедов должен защищать свой титул в легком весе, который ему удалось сохранить, несмотря на полугодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Бойца отстранили в ноябре прошлого года, его победный полуфинальный поединок в Гран-при Bellator против американца Брента Примуса был признан несостоявшимся.

Позднее Нурмагомедов рассказал, что не уведомил своевременно атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя.

Усман — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Он одержал 17 побед в ММА и ни разу не проигрывал. В активе 31-летнего Шаблия 24 победы и три поражения.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) Bellator Усман Нурмагомедов

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Экс-чемпион Bellator Шлеменко выиграл второй бой за три недели
Спорт
Экс-чемпион Bellator Немков выиграл дебютный бой в тяжелом весе
Спорт
Российский боец уступил американцу в чемпионском бою Bellator
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 10 июн, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 10 июн, 16:33
Илью Новикова заочно приговорили к 8,5 годам по делу о фейках Политика, 13:23
Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Артемовка и Тимковка Политика, 13:22
Штаб-квартиру WeWork в Нью-Йорке заняла компания-конкурент Бизнес, 13:21
Журналистку приговорили к работам по делу о нападении на военкома Политика, 13:18
В «Урале» сообщили, кто будет главным тренером после вылета из РПЛ Спорт, 13:18
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 13:10
В Кремле негативно восприняли снятие запрета на поставки оружия «Азову» Политика, 13:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Новую Зеландию на мирном саммите представит глава МЧС и полиции Политика, 13:06
ЦСКА в норильской шахте продлил контракт с американским баскетболистом Спорт, 12:58
Кремль ответил на сообщения о возможном уходе Макрона в отставку Политика, 12:49
В Кремле оценили безопасность самолетов для президента и всех россиян Общество, 12:48
Песков заявил, что работа над соглашением с Ираном продолжается Политика, 12:48
В Финляндии сообщили о переговорах с российскими пограничниками Политика, 12:40
Бывший главный коммунальщик Минобороны получил 9 лет колонии за взятку Политика, 12:40