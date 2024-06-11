Стала известна дата первого боя брата Хабиба после отстранения за допинг

Первый бой Усмана Нурмагомедова после отстранения за допинг пройдет 7 сентября

Усман Нурмагомедов должен был защищать титул Bellator в легком весе против Александра Шаблия 17 мая. Но поединок отложили из-за его проблем со здоровьем. Новая дата поединка — 7 сентября

Усман Нурмагомедов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бой российского чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова против соотечественника Александра Шаблия состоится 7 сентября в США. Об этом ТАСС сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.

«Бой запланирован на 7 сентября. Он планируется на турнире в Сан-Диего», — сказал Магомедов.

Поединок изначально должен был пройти на турнире в Париже 17 мая, но Bellator 22 апреля сообщил о переносе боя из-за травмы Нурмагомедова.

Усман Нурмагомедов должен защищать свой титул в легком весе, который ему удалось сохранить, несмотря на полугодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Бойца отстранили в ноябре прошлого года, его победный полуфинальный поединок в Гран-при Bellator против американца Брента Примуса был признан несостоявшимся.

Позднее Нурмагомедов рассказал, что не уведомил своевременно атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя.

Усман — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Он одержал 17 побед в ММА и ни разу не проигрывал. В активе 31-летнего Шаблия 24 победы и три поражения.