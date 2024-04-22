 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Первый бой брата Нурмагомедова после дисквалификации за допинг отложили

Bellator: бой Усмана Нурмагомедова с Шаблием отложили из-за травмы
Усман Нурмагомедов должен был защищать титул против Александра Шаблия 17 мая, но получил травму. Чемпиона Bellator в прошлом году дисквалифицировали на полгода за допинг
Усман Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российский чемпион Bellator Усман Нурмагомедов не сможет провести бой против соотечественника Александра Шаблия на турнире в Париже 17 мая из-за травмы, сообщила пресс-служба промоушена.

Новая дата поединка пока неизвестна.

Нурмагомедов должен был защищать свой титул в легком весе, который ему удалось сохранить, несмотря на полугодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Боец UFC Царукян: «Вдруг какой-то идиот достает палец и сует в глаз»
Спорт
Арман Царукян

Бойца отстранили в ноябре прошлого года, его победный полуфинальный поединок в Гран-при Bellator против американца Брента Примуса был признан несостоявшимся.

Позднее боец рассказал, что не уведомил своевременно атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя.

Усман — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Он одержал 17 побед в ММА и ни разу не проигрывал.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) Усман Нурмагомедов Bellator
Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов заявил, что без денег был счастливее
Спорт
Американец принял вызов брата Нурмагомедова ради шанса на титул UFC
Спорт
Брата Нурмагомедова удалили из списка бойцов UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 16:37
Путин наградил Сергея Безрукова орденом Общество, 18:49
Следствие установило седьмого фигуранта дела об убийстве из-за парковки Общество, 18:43
Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов Политика, 18:34
Суперфинал Кубка России снова пройдет в Лужниках Спорт, 18:33
Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили подборку 10 лучших акций России Инвестиции, 18:33
Немецкая прокуратура начала проверку против Knauf из-за Мариуполя Бизнес, 18:24
Расстрелявший полицейских в Винницкой области объяснил свои действия Политика, 18:24
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Кадры обрушения телебашни в Харькове после удара Политика, 18:21
Суд в Москве оставил главу СБУ под заочным арестом Политика, 18:18
Кремль заявил о готовности к мирному решению украинского вопроса Политика, 18:15
Глава МЧС Чечни после задержания появился на совещании у Кадырова Политика, 18:15
Кадры с места аварии в Саратове, где машина въехала в остановку Общество, 18:13
Первый бой брата Нурмагомедова после дисквалификации за допинг отложили Спорт, 18:11
Родственники убитого москвича пожаловались на угрозы со стороны Аббасовых Общество, 18:10