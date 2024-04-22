Первый бой брата Нурмагомедова после дисквалификации за допинг отложили

Усман Нурмагомедов должен был защищать титул против Александра Шаблия 17 мая, но получил травму. Чемпиона Bellator в прошлом году дисквалифицировали на полгода за допинг

Усман Нурмагомедов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российский чемпион Bellator Усман Нурмагомедов не сможет провести бой против соотечественника Александра Шаблия на турнире в Париже 17 мая из-за травмы, сообщила пресс-служба промоушена.

Новая дата поединка пока неизвестна.

Нурмагомедов должен был защищать свой титул в легком весе, который ему удалось сохранить, несмотря на полугодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Бойца отстранили в ноябре прошлого года, его победный полуфинальный поединок в Гран-при Bellator против американца Брента Примуса был признан несостоявшимся.

Позднее боец рассказал, что не уведомил своевременно атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя.

Усман — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Он одержал 17 побед в ММА и ни разу не проигрывал.