Песьяков пошутил про «миллиарды от «Зенита» за ошибку в решающем матче
Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал «РБ Спорт», какие жесткие комментарии получал от болельщиков после матча заключительного тура чемпионата России прошлого сезона против «Зенита».
«Зенит» забил «Ростову» (2:1) решающий гол на 85-й минуте после ошибки Песьякова и в итоге стал чемпионом.
«На самом деле все комментарии — однотипные. Самый распространенный — «за сколько?». С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел. Пытаемся, но что-то никак не получается», — пошутил Песьяков.
35-летний Песьяков покинул «Ростов» после окончания сезона и перешел в самарские «Крылья Советов».
Комитет РФС по этике 4 июня наказал полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова за похожую шутку. Футболист после победы казанцев над «Зенитом» в 21-м туре со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара», который боролся с петербургским клубом за чемпионство. Безрукова дисквалифицировали на три месяца условно и оштрафовали на 100 тыс. руб.