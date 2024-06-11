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Спорт ,  
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Песьяков пошутил про «миллиарды от «Зенита» за ошибку в решающем матче

Песьяков: с женой никак не можем потратить миллиарды, которые перевел «Зенит»
Экс-голкипер «Ростова» рассказал, что после своей ошибки получал от фанатов множество однотипных сообщений с вопросом «за сколько?». Футболист пошутил, что с женой «никак не может потратить полученные от «Зенита» миллиарды»
Сергей Песьяков
Сергей Песьяков (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал «РБ Спорт», какие жесткие комментарии получал от болельщиков после матча заключительного тура чемпионата России прошлого сезона против «Зенита».

«Зенит» забил «Ростову» (2:1) решающий гол на 85-й минуте после ошибки Песьякова и в итоге стал чемпионом.

«На самом деле все комментарии — однотипные. Самый распространенный — «за сколько?». С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел. Пытаемся, но что-то никак не получается», — пошутил Песьяков.

РФС наказал пошутившего про «денежки на карту» игрока «Рубина»
Спорт
Руслан Безруков

35-летний Песьяков покинул «Ростов» после окончания сезона и перешел в самарские «Крылья Советов».

Комитет РФС по этике 4 июня наказал полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова за похожую шутку. Футболист после победы казанцев над «Зенитом» в 21-м туре со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара», который боролся с петербургским клубом за чемпионство. Безрукова дисквалифицировали на три месяца условно и оштрафовали на 100 тыс. руб.

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Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Сергей Песьяков

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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