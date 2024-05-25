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«Зенит» в 99-й день рождения выиграл шестой подряд чемпионат России

«Зенит» в 99-й день рождения выиграл шестой подряд чемпионат России
Благодаря поражению «Динамо» от «Краснодара» в последнем туре «Зенит» снова стал чемпионом. Петербургская команда повторила рекорд «Спартака», московский клуб тоже выигрывал чемпионат России шесть раз подряд
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Ростов» со счетом 2:1 в домашнем матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У гостей отличился Роналдо (54-я минута), у хозяев — Густаво Мантуан (65, с пенальти) и Артур (85).

«Динамо» проиграло «Краснодару» и упустило чемпионство
Спорт
Фото:Михаил Синицын / ТАСС

Благодаря поражению лидирующего перед последним туром «Динамо» от «Краснодара» (0:1) «Зенит» одержал победу в чемпионате России. На счету петербуржцев 57 очков, «Краснодар» и «Динамо» набрали по 56 очков, краснодарцы впереди по личным встречам.

«Зениту» 25 мая исполнилось 99 лет.

«Зенит» стал чемпионом РПЛ шестой раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга десять побед в чемпионате России (столько же у «Спартака») и одна в чемпионате СССР. При этом петербургская команда повторила рекорд «Спартака», московский клуб тоже выигрывал чемпионат России шесть раз подряд.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак взял шестое чемпионство в тренерской карьере, больше только у Олега Романцева (восемь).

«Зенит» выиграл сезон с 57 очками — это самый скромный результат чемпиона по очкам с момента создания РПЛ в 2002 году.

Примечательно, что еще после победы «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в 24-м туре аналитическая компании Opta оценивала шансы «Зенита» на чемпионство в 90,2%, «Краснодара» — в 9,5%, «Динамо» — в 0,3%. Уже спустя четыре тура шансы «Динамо» возросли до 48,9%, а перед последним туров Opta оценивала шансы «бело-голубых» на золото в 50,5%, «Зенита» — в 30,9%, «Краснодара» — в 18,7%.

Вылетели из РПЛ «Балтика» и «Сочи», в стыковых матчах сыграют «Урал» и «Пари НН». Из Первой лиге в элиту поднимутся «Химки» и махачкалинское «Динамо», тольяттинский «Акрон» и тульский «Арсенал» попали в стыки.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Краснодар
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