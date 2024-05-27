«Крылья Советов» объявили о переходе чемпиона России
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в качестве свободного агента перешел в самарские «Крылья Советов», сообщила пресс-служба команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Контракт с игроком заключен на один сезон.
«Сергей Песьяков присоединится к нашей команде в июне и начнет подготовку к предстоящему сезону», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Песьяков провел в составе «Ростова» 23 матча в чемпионате. 35-летний голкипер выступал в клубе под руководством Валерия Карпина с июля 2017 года. Всего за команду голкипер провел 182 матча, из которых 50 провел «всухую».
Он является чемпионом России сезона 2016/17 в составе «Спартака». В том чемпионате Песьяков провел в составе основы москвичей лишь матч последнего тура, который они в ранге чемпионов проиграли «Арсеналу» из Тулы со счетом 0:3.
Вратарь провел два матча за сборную России.
По итогам завершившегося сезона «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место,
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