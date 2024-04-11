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Путин наградил орденами главу федерации шахмат и Валентину Гунину

Путин наградил орденами главу федерации шахмат Филатова и Валентину Гунину
Помимо Андрея Филатова и Валентины Гуниной госнаграды получат гроссмейстер Александр Рязанцев, исполнительный директор ФШР Александр Ткачев, глава Азиатской федерации и тренеры сборной
Андрей Филатов
Андрей Филатов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов награжден орденом Александра Невского за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения, следует из указа президента России Владимира Путина, который опубликован на портале правовой информации.

Выигравшая в декабре чемпионат мира по блицу Валентина Гунина награждена орденом Почета, исполнительный директор ФШР Александр Ткачев — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Орден Дружбы получат тренеры сборной России Сергей Яновский и Сергей Рублевский и гроссмейстер Александр Рязанцев.

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Также президент наградил орденом Дружбы главу Азиатской шахматной федерации (ACF) Султана бен Халифу аль Нахайяна. ФШР перешла в ACF в феврале прошлого года.

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Теги
Анна Сатдинова
шахматы Владимир Путин Андрей Филатов Валентина Гунина орден Александра Невского
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