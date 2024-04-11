Путин наградил орденами главу федерации шахмат и Валентину Гунину

Помимо Андрея Филатова и Валентины Гуниной госнаграды получат гроссмейстер Александр Рязанцев, исполнительный директор ФШР Александр Ткачев, глава Азиатской федерации и тренеры сборной

Андрей Филатов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов награжден орденом Александра Невского за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения, следует из указа президента России Владимира Путина, который опубликован на портале правовой информации.

Выигравшая в декабре чемпионат мира по блицу Валентина Гунина награждена орденом Почета, исполнительный директор ФШР Александр Ткачев — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Орден Дружбы получат тренеры сборной России Сергей Яновский и Сергей Рублевский и гроссмейстер Александр Рязанцев.

Также президент наградил орденом Дружбы главу Азиатской шахматной федерации (ACF) Султана бен Халифу аль Нахайяна. ФШР перешла в ACF в феврале прошлого года.