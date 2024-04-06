Ян Непомнящий одержал первую победу на турнире претендентов по шахматам

Непомнящий одержал первую победу на турнире претендентов по шахматам

Российский гроссмейстер во втором туре обыграл представителя Франции Алирезу Фирузджу

Ян Непомнящий (Фото: Kalizhan Ospanov / XinHua / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами победил представителя Франции Алирезу Фирузджу в партии второго тура турнира претендентов на шахматную корону. Турнир проходит в Торонто.

Партия завершилась на 45-м ходу.

В других партиях американец Фабиано Каруана обыграл азербайджанца Ниджата Абасова, индиец Гукеш Доммараджу победил соотечественника Рамешбабу Прагнанандху, другой представитель Индии Видит Гуджрати — американца Хикару Накамуру.

После двух туров Непомнящий, Гуджрати, Доммараджу и Каруана набрали по 1,5 очка, Накамура, Абасов, Фирузджа и Прагнанандха — по 0,5.

В третьем туре Непомнящий черными фигурами сыграет с Доммараджей.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с чемпионом мира — китайцем Дин Лижэнем.