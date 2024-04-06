Непомнящий одержал первую победу на турнире претендентов по шахматам
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами победил представителя Франции Алирезу Фирузджу в партии второго тура турнира претендентов на шахматную корону. Турнир проходит в Торонто.
Партия завершилась на 45-м ходу.
В других партиях американец Фабиано Каруана обыграл азербайджанца Ниджата Абасова, индиец Гукеш Доммараджу победил соотечественника Рамешбабу Прагнанандху, другой представитель Индии Видит Гуджрати — американца Хикару Накамуру.
После двух туров Непомнящий, Гуджрати, Доммараджу и Каруана набрали по 1,5 очка, Накамура, Абасов, Фирузджа и Прагнанандха — по 0,5.
В третьем туре Непомнящий черными фигурами сыграет с Доммараджей.
Победитель турнира претендентов получит право сыграть с чемпионом мира — китайцем Дин Лижэнем.
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