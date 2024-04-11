Хет-трик Зернова вывел «Металлург» вперед в полуфинале КХЛ с «Автомобилистом»

«Металлург» оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина

В пятом матче «Металлург» выиграл со счетом 5:2, хет-трик оформил Денис Зернов. Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу магнитогорцев

Денис Зернов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» победил екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). У хозяев шайбы забросили Денис Зернов (10-я, 20-я и 57-я минуты), Даниил Вовченко (47) и Игорь Гераськин (60).

У «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев (38) и Кирилл Воробьев (43).

Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Металлурга».

Шестая игра пройдет 13 апреля в Екатеринбурге.

Первый финалист Кубка Гагарина уже известен — ярославский «Локомотив» обыграл в четырех матчах челябинский «Трактор».

«Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах, а в финале в последний раз играл в 2022-м.