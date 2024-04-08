«Локомотив» обыграл «Трактор» и впервые с 2009 года вышел в финал Кубка Гагарина

«Локомотив» впервые с 2009 года вышел в финал Кубка Гагарина

Матч в Челябинске завершился со счетом 3:0. «Локомотив» сыграет в финале впервые с 2009 года

Фото: Официальный сайт ХК «Трактор» (hctraktor.org)

Ярославский «Локомотив» второй раз в истории вышел в финал плей-офф КХЛ, победив в четырех матчах челябинский «Трактор».

Четвертый матч полуфинальной серии прошел в Челябинске и завершился со счетом 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).

У гостей шайбы забросили Мартин Гернат (11-я минута), Артур Каюмов (26) и Сергей Андронов (34).

Еще один гол «Локомотива» отменили после видеопросмотра.

В предыдущий раз «Локомотив» играл в финале плей-офф в 2009 году и уступил казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.

В этом сезоне ярославский клуб стал третьим в Западной конференции, а в плей-офф обыграл московский ЦСКА (4–1) и омский «Авангард» (4–3).

В другом полуфинале играют магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист» (2–1).