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«Локомотив» впервые с 2009 года вышел в финал Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Трактор» и впервые с 2009 года вышел в финал Кубка Гагарина
Матч в Челябинске завершился со счетом 3:0. «Локомотив» сыграет в финале впервые с 2009 года
Фото: Официальный сайт ХК «Трактор» (hctraktor.org)
Фото: Официальный сайт ХК «Трактор» (hctraktor.org)

Ярославский «Локомотив» второй раз в истории вышел в финал плей-офф КХЛ, победив в четырех матчах челябинский «Трактор».

Четвертый матч полуфинальной серии прошел в Челябинске и завершился со счетом 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).

У гостей шайбы забросили Мартин Гернат (11-я минута), Артур Каюмов (26) и Сергей Андронов (34).

Еще один гол «Локомотива» отменили после видеопросмотра.

В предыдущий раз «Локомотив» играл в финале плей-офф в 2009 году и уступил казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.

В этом сезоне ярославский клуб стал третьим в Западной конференции, а в плей-офф обыграл московский ЦСКА (4–1) и омский «Авангард» (4–3).

«Локомотив» оказался в шаге от выхода в финал плей-офф КХЛ
Спорт
Фото:телеграм-канал ХК «Локомотив»

В другом полуфинале играют магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист» (2–1).

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Трактор
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