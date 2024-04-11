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Судье попали коньком в лицо в матче плей-офф КХЛ

Судье Фатееву попали коньком в лицо в матче «Металлург» — «Автомобилист»
Арбитр Иван Фатеев случайно получил рассечение после того, как его сбил с ног хоккеист «Металлурга». Судье оказали помощь, и он смог вернуться на лед в третьем периоде
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный судья пятого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом» Иван Фатеев случайно получил удар коньком в лицо.

Во втором периоде защитник «Автомобилиста» Иван Трямкин толкнул у борта игрока «Металлурга» Никиту Михайлиса и тот, падая, сбил с ног судью и случайно ударил его коньком.

Арбитр получил рассечение, ему оказали медицинскую помощь. Концовку периода отработал резервный арбитр Николай Акузовский, а в третьем периоде Фатеев смог вернуться на лед.

Счет в матче, который проходит в Магнитогорске, 2:2, идет третий период.

В серии до четырех побед счет также равный — 2–2.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ
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