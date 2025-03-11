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Бивол заявил о готовности провести третий бой с Бетербиевым в конце года

В первом поединке в октябре 2024 года победу одержал Бетербиев, в реванше в феврале сильнее был уже Бивол, который стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Россиянин Дмитрий Бивол, абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, рассказал журналистам, что будет готов провести третий бой против соотечественника Артура Бетербиева в конце года.

«Не раньше ноября-декабря. До этого времени мне нужно привести себя в порядок», — цитирует Бивола ТАСС.

Бивол в ночь на 23 февраля победил в бою-реванше Бетербиева раздельным решением судей и забрал у него пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В первом поединке в октябре 2024 года победу одержал Бетербиев — также раздельным решением судей.

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев ранее предложил провести третий бой Бивола и Бетербиева в «Лужниках», а накануне, на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, — в Екатеринбурге.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
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