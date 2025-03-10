Ранее в команде Бивола говорили, что третий поединок планируется в Эр-Рияде. Глава IBA Кремлев на встрече с Куйвашевым предложил добиться проведения боя в Екатеринбурге

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым предложил провести третий чемпионский бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в Екатеринбурге. Видео с встречи опубликовано в телеграм-канале Кремлева.

«Если поддерживаете, мы сделаем все, чтобы этот бой состоялся здесь», — сказал Кремлев. Куйвашев ответил, что если договоренность будет достигнута, в городе «все организуют на высшем уровне».

Ранее Кремлев говорил, что третий поединок надо провести в московских «Лужниках», «сколько бы это ни стоило».

Представитель Бивола 28 февраля сказал ТАСС, что третий бой планируется организовать до конца года в Эр-Рияде. Днем ранее Всемирный боксерский совет (WBC) объявил, что следующим соперником Бивола должен быть американец Дэвид Бенавидес, который является обязательным претендентом на титул организации.

В первом поединке в октябре 2024-го Бивол уступил Бетербиеву раздельным решением судей, но в феврале взял реванш и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Оба боя прошли в Эр-Рияде.