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ЦСКА не продаст футболиста Кисляка в «Спартак»

В ЦСКА заявили, что футболист Матвей Кисляк не перейдет в «Спартак»
Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо заявил, что у 19-летнего полузащитника пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба
Матвей Кисляк
Матвей Кисляк (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

ЦСКА не собирается отпускать полузащитника Матвея Кисляка в московский «Спартак», заявил в своем телеграм-канале директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Спартак» проявляет интерес к 19-летнему футболиста и уже интересовался у стороны игрока, готов ли он покинуть ЦСКА.

«Матвей Кисляк много кому может нравиться. И с учетом его игры, было бы странно, будь иначе. Но у нашего воспитанника пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба. Тут даже не о чем говорить», — написал Брейдо.

Кисляк в нынешнем сезоне провел 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил один гол.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Матвей Кисляк ФК Спартак Москва
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