Спорт ,
0
ЦСКА не продаст футболиста Кисляка в «Спартак»
В ЦСКА заявили, что футболист Матвей Кисляк не перейдет в «Спартак»
Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо заявил, что у 19-летнего полузащитника пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба
Матвей Кисляк
ЦСКА не собирается отпускать полузащитника Матвея Кисляка в московский «Спартак», заявил в своем телеграм-канале директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Спартак» проявляет интерес к 19-летнему футболиста и уже интересовался у стороны игрока, готов ли он покинуть ЦСКА.
«Матвей Кисляк много кому может нравиться. И с учетом его игры, было бы странно, будь иначе. Но у нашего воспитанника пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба. Тут даже не о чем говорить», — написал Брейдо.
Кисляк в нынешнем сезоне провел 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил один гол.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».