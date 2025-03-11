ЦСКА не продаст футболиста Кисляка в «Спартак»

В ЦСКА заявили, что футболист Матвей Кисляк не перейдет в «Спартак»

Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо заявил, что у 19-летнего полузащитника пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба

Матвей Кисляк (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

ЦСКА не собирается отпускать полузащитника Матвея Кисляка в московский «Спартак», заявил в своем телеграм-канале директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Спартак» проявляет интерес к 19-летнему футболиста и уже интересовался у стороны игрока, готов ли он покинуть ЦСКА.

«Матвей Кисляк много кому может нравиться. И с учетом его игры, было бы странно, будь иначе. Но у нашего воспитанника пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба. Тут даже не о чем говорить», — написал Брейдо.

Кисляк в нынешнем сезоне провел 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил один гол.