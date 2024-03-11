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Брат тренера «Краснодара» опроверг данные о переговорах со «Спартаком»

Брат тренера Ивича: «Спартак» не обсуждал со мной его назначение вместо Абаскаля
После проигрыша «Спартака» «Факелу» вновь начала обсуждаться отставка Гильермо Абаскаля. СМИ пишут, что клуб уже вступил в переговоры с сербским тренером Владимиром Ивичем через его брата, но тот все отрицает
Владимир Ивич
Владимир Ивич (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Брат главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича Илья заявил «Матч ТВ», что «Спартак» не пытался привлечь его к переговорам о возможном переходе специалиста в московский клуб.

Ранее журналист Иван Карпов написал в телеграм-канале, что вопрос отставки Гильермо Абаскаля «дело решенное», главным кандидатом ему на смену считается Станислав Черчесов, но рассматривается также кандидатура Ивича. «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщил, что «красно-белые» общались с сербом еще в ноябре через его брата.

«Спартак» не связывался со мной по поводу возможного назначения моего брата Владимира на пост главного тренера московского клуба в ноябре», — сказал Илья Ивич, отметив, что контактов с клубом нет и сейчас.

Черчесов 10 марта снова заявил, что готов вернуться к тренерской работе. Также о готовности возглавить «Спартак» говорил итальянец Массимо Каррера, с которым «красно-белые» выиграли чемпионат и Суперкубок в 2017 году.

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Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Спартак»

Еще один возможный кандидат, португалец Руй Виттория, взял паузу в тренерской работе, сообщил Metaratings его агент.

«Спорт-Экспресс» в понедельник сообщил, что с Черчесовым «Спартак» не связывался и вообще не ведет переговоры с другими специалистами.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Российская премьер-лига (РПЛ) Станислав Черчесов Гильермо Абаскаль Владимир Ивич
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