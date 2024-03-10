«Спартак» проиграл «Факелу» из-за пенальти и автогола
Московский «Спартак» проиграл воронежскому «Факелу» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Лужниках завершился со счетом 0:2.
На 37-й минуте у гостей пенальти реализовал Евгений Марков после нарушения Кристофера Мартинса в штрафной.
На 66-й минуте полузащитник «красно-белых» Данил Пруцев забил в свои ворота.
«Факел» впервые обыграл «Спартак» дважды за сезон в чемпионате России, а также впервые выиграл у «красно-белых» в гостях.
Марков забил 39% мячей своей команды в этом сезоне РПЛ (7/18) — самый большой вклад в голы своей команды в турнире.
Спартаковец Манфред Угальде стал лучшим в матче по ударам (5) и передачам под удар (3), а Антон Зиньковский заработал на себе 6 фолов — рекорд РПЛ в 2024 году и его второй результат в карьере (было 7 против «Ахмата» в 2022-м).
Матч был перенесен в Лужники с «ЛУКОЙЛ Арены» из-за проблем с полем. Клуб сообщал, что из-за большого количества снега и аварийной остановки системы подогрева было повреждено молодое газонное покрытие. «Красно-белые» смогут сыграть на своей арене уже в следующем матче с «Оренбургом» в Кубке России 14 марта.
Игру пропустил нападающий «Спартака» Квинси Промес, который по-прежнему находится в ОАЭ в ожидании судебного разбирательства. Голландец перед матчем поддержал клуб в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
«Спартак» после 20 туров занимает шестое место с 31 очком, «Факел» — 11-й (25).
21-й тур был перенесен со следующей недели из-за выборов президента России (15–17 марта).
В 22-м туре «Спартак» сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Факел» — с «Оренбургом».
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