 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков в матче против СКА

Встреча состоялась 30 января в Москве и завершилась победой СКА. В КХЛ заявили, что фанаты «Спартака» допускали оскорбительные скандирования в адрес команды соперника
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Московский «Спартак» оштрафован по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА. Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча состоялась 30 января в Москве и завершилась победой СКА со счетом 4:3 по буллитам.

На «Спартак» был наложен денежный штраф, сумма которого не уточняется, за оскорбительные скандирования в адрес команды соперника.

«По факту демонстрирования оскорбительной атрибутики/символики болельщиками хоккейному клубу «Спартак» вынесено предупреждение. В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены штрафные санкции», — сказано в решении КХЛ.

Ранее КХЛ по итогам того же матча оштрафовала СКА за «оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника».

В нынешнем сезоне КХЛ уже штрафовала «Спартак» за кричалки болельщиков «СКА — позор российского хоккея!».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК СКА Санкт-Петербург
Материалы по теме
Форвард «Авангарда» третьим в истории КХЛ провел 1000 матчей
Спорт
Команде КХЛ пришлось лететь в Сочи из другого аэропорта из-за тумана
Спорт
Автора двух победных шайб «Ак Барса» признали лучшим игроком недели в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 10 фев, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 10 фев, 18:04
Роспотребнадзор заявил о контроле над ситуацией с вирусом Кэмп-Хилл в СШАОбщество, 15:05
Майнер-одиночка добыл блок биткоина и заработал более $300 тыс.Крипто, 15:00
Кличко предупредил о «болезненном компромиссе» для УкраиныПолитика, 14:58
Чичваркина могут привлечь по КоАП за участие в нежелательной организацииПолитика, 14:57
На Патриарших появятся автоматические шумомеры для контроля громкостиГород, 14:56
В Саратовской области прошел пикет против надбавок чиновникам до 400%Общество, 14:50
Любовные отношения — это борьба за власть. Почему распадаются парыPro, 14:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У россиян сменилась самая популярная радиостанцияТехнологии и медиа, 14:41
США усилили военное присутствие на базе Реэдо в ЭстонииПолитика, 14:39
Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта РоссииСпорт, 14:39
Москалькова сообщила о работе с Киевом над гумкоридором в Курской областиПолитика, 14:36
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
В НИИ «Магарач» рассказали о работе в составе «Курчатовского института»Вино, 14:32
Русский дом в Баку начал процедуру приостановления своей деятельностиПолитика, 14:23