КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков в матче против СКА
Московский «Спартак» оштрафован по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА. Об этом сообщается на сайте лиги.
Встреча состоялась 30 января в Москве и завершилась победой СКА со счетом 4:3 по буллитам.
На «Спартак» был наложен денежный штраф, сумма которого не уточняется, за оскорбительные скандирования в адрес команды соперника.
«По факту демонстрирования оскорбительной атрибутики/символики болельщиками хоккейному клубу «Спартак» вынесено предупреждение. В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены штрафные санкции», — сказано в решении КХЛ.
Ранее КХЛ по итогам того же матча оштрафовала СКА за «оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника».
В нынешнем сезоне КХЛ уже штрафовала «Спартак» за кричалки болельщиков «СКА — позор российского хоккея!».
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