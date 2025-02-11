КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков в матче против СКА

Встреча состоялась 30 января в Москве и завершилась победой СКА. В КХЛ заявили, что фанаты «Спартака» допускали оскорбительные скандирования в адрес команды соперника

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Московский «Спартак» оштрафован по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА. Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча состоялась 30 января в Москве и завершилась победой СКА со счетом 4:3 по буллитам.

На «Спартак» был наложен денежный штраф, сумма которого не уточняется, за оскорбительные скандирования в адрес команды соперника.

«По факту демонстрирования оскорбительной атрибутики/символики болельщиками хоккейному клубу «Спартак» вынесено предупреждение. В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены штрафные санкции», — сказано в решении КХЛ.

Ранее КХЛ по итогам того же матча оштрафовала СКА за «оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника».

В нынешнем сезоне КХЛ уже штрафовала «Спартак» за кричалки болельщиков «СКА — позор российского хоккея!».