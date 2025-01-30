«Спартак» отыгрался с 0:3 у СКА, но уступил по буллитам
Московский «Спартак» проиграл петербургскому СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время матча в Москве завершилось со счетом 3:3 (0:1, 0:2, 3:0). У «Спартака» забивали Николай Голдобин (44-я минута), Павел Порядин (52) и Вениамин Королев (56). У СКА отличились Григорий Кузьмин (8), Илья Карпухин (24) и Михаил Григоренко (26).
В овертайме команды не забили, а в серии буллитов точнее были игроки СКА — победный бросок на счету Ивана Демидова. Счет в матче — 4:3 в пользу гостей.
Результаты других матчей:
«Витязь» — «Трактор» — 0:2;
«Нефтехимик» — «Динамо» Минск — 1:5;
«Динамо» Москва — «Торпедо» — 4:2;
ЦСКА — «Северсталь» — 6:1.
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