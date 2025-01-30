«Спартак» отыгрался с 0:3 у СКА, но уступил клубу Ротенберга в серии буллитов

«Спартак» отыгрался с 0:3 у СКА, но уступил по буллитам

Матч завершился победой СКА со счетом 4:3. СКА вел 3:0 уже в начале второго периода, но «Спартак» сравнял счет на 56-й минуте. В серии буллитов победу гостям принес Иван Демидов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Московский «Спартак» проиграл петербургскому СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время матча в Москве завершилось со счетом 3:3 (0:1, 0:2, 3:0). У «Спартака» забивали Николай Голдобин (44-я минута), Павел Порядин (52) и Вениамин Королев (56). У СКА отличились Григорий Кузьмин (8), Илья Карпухин (24) и Михаил Григоренко (26).

В овертайме команды не забили, а в серии буллитов точнее были игроки СКА — победный бросок на счету Ивана Демидова. Счет в матче — 4:3 в пользу гостей.

Результаты других матчей:

«Витязь» — «Трактор» — 0:2;

«Нефтехимик» — «Динамо» Минск — 1:5;

«Динамо» Москва — «Торпедо» — 4:2;

ЦСКА — «Северсталь» — 6:1.