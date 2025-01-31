КХЛ оштрафовала СКА за поведение болельщиков в матче со «Спартаком»

Встреча состоялась 30 января в Москве. В КХЛ заявили, что фанаты СКА «допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Петербургский СКА оштрафован по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком». Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча состоялась 30 января в Москве и завершилась победой СКА со счетом 4:3 по буллитам.

«Лигой было зафиксировано, что болельщики петербуржской команды, находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника», — говорится в сообщении.

На СКА был наложен денежный штраф, сумма которого не уточняется.

В КХЛ добавили, что лига еще проводит разбирательство в отношении поведения болельщиков «Спартака» во время данной игры.

КХЛ ранее в нынешнем сезона штрафовала «Спартак» за кричалки болельщиков «СКА — позор российского хоккея!».