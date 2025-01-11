Гол Промеса помог «Юнайтед» разгромить соперника в чемпионате ОАЭ
Бывший форвард московского «Спартака» Квинси Промес забил очередной гол в составе «Юнайтед» из Дубая.
33-летний голландец вышел в стартовом составе на домашнюю игру 12-го тура во втором дивизионе чемпионата ОАЭ против «Аль-Дафры» и отличился на 72-й минуте.
Это был первый гол «Юнайтед», который в итоге победил со счетом 3:0.
«Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем матче команда 26 января в гостях сыграет с «Эмирейтс». На счету Промеса пять голов за «Юнайтед» в чемпионате ОАЭ.
Промес 5 сентября подписал контракт с «Юнайтед» до конца сезона 2024/25, но Федерация футбола ОАЭ зарегистрировала его переход только в конце октября.
«Спартак» прошлым летом объявил о завершении контракта с Промесом, который с конца февраля не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина, а также к полутора годам — за нападение с ножом на кузена.
17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.
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