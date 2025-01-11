НБА перенесла второй подряд матч «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за пожаров

Матч между «Лейкерс» и «Сан-Антонио» должен был пройти в ночь на 12 января. Ранее на этой неделе лига перенесла встречу «Лейкерс» с «Шарлотт»

Фото: Sam Hodde / Getty Images

НБА перенесла ближайший матч «Лос-Анджелес Лейкерс» на неопределенный срок из-за лесных пожаров в штате Калифорния. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Встреча против «Сан-Антонио Сперс» должна была пройти в ночь на 12 января.

Также НБА перенесла игру «Лос-Анджелес Клипперс» против «Шарлотт Хорнетс», которая должна была пройти в тот же день.

Ранее на этой неделе НБА перенесла матч «Лейкерс» — «Шарлотт».

Лесные пожары в Калифорнии начались 7 января, они стали одними из самых разрушительных в истории штата. Огонь уничтожил более тысячи строений, в округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации более чем для 100 тыс. жителей. По меньшей мере 11 человек погибли.

Несколько голливудских звезд лишились домов, в частности актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кёртис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди. Также сгорел дом, который арендовал сын президента США Джо Байдена Хантер в Малибу.