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НБА перенесла второй подряд матч «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за пожаров

Матч между «Лейкерс» и «Сан-Антонио» должен был пройти в ночь на 12 января. Ранее на этой неделе лига перенесла встречу «Лейкерс» с «Шарлотт»
Фото: Sam Hodde / Getty Images
Фото: Sam Hodde / Getty Images

НБА перенесла ближайший матч «Лос-Анджелес Лейкерс» на неопределенный срок из-за лесных пожаров в штате Калифорния. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Встреча против «Сан-Антонио Сперс» должна была пройти в ночь на 12 января.

Также НБА перенесла игру «Лос-Анджелес Клипперс» против «Шарлотт Хорнетс», которая должна была пройти в тот же день.

Ранее на этой неделе НБА перенесла матч «Лейкерс» — «Шарлотт».

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Лесные пожары в Калифорнии начались 7 января, они стали одними из самых разрушительных в истории штата. Огонь уничтожил более тысячи строений, в округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации более чем для 100 тыс. жителей. По меньшей мере 11 человек погибли.

Несколько голливудских звезд лишились домов, в частности актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кёртис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди. Также сгорел дом, который арендовал сын президента США Джо Байдена Хантер в Малибу.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс лесные пожары
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