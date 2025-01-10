В Лос-Анджелесе сгорел дом главного тренера клуба НБА «Лейкерс»
Главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик лишился дома из-за лесных пожаров в штате Калифорния. Об этом сообщает ESPN.
Дом в Пасифик-Палисейдс, который арендовал Редик, был полностью уничтожен.
«Наша семья, семья моей жены, сестра-близнец моей жены — они эвакуировались. Я знаю, что многие люди сейчас в панике, включая мою семью. Мои мысли и молитвы сейчас со всеми в Палисейдс», — сказал Редик.
Кроме того, в Палисейдс сгорел дом, где вырос главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, его 90-летняя мать Энн эвакуирована.
Ранее НБА перенесла на неопределенный срок матч регулярного чемпионата между «Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс», который должен был пройти 9 января.
Лесные пожары в Калифорнии начались 7 января, они стали одними из самых разрушительных в истории штата. Огонь уничтожил более тысячи строений, в округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации более чем для 100 тыс. жителей. По меньшей мере десять человек погибли.
Несколько голливудских звезд лишились домов, в частности актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди. Также сгорел дом, который арендовал сын президента США Джо Байдена Хантер в Малибу.
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