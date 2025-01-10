Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после

Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки районов Южной Калифорнии до и после начала пожаров. На кадрах видно, что огонь причинил значительный ущерб городской застройке

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Было Стало Алтадина до пожара (Фото: Maxar Technologies / Reuters) На спутниковом снимке виден дым, окутывающий дома после разрушительных лесных пожаров в Альтадене (Фото: Maxar Technologies / Reuters)

Было Стало Спутниковый снимок шоссе Pacific Coast Highway вдоль побережья Малибу (Фото: Maxar Technologies / Reuters) Спутниковый снимок шоссе Pacific Coast Highway вдоль побережья Малибу (Фото: Maxar Technologies / Reuters)

Лесные пожары начались в Южной Калифорнии 7 января в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, распространились на Малибу и курортный город Санта-Моника. Около 130 тыс. человек эвакуированы, пять человек погибли. Разрушенными или уничтоженными числятся более 2 тыс. домов и предприятий. Свои дома потеряли голливудские звезды, в том числе актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Кэмерон Матисон, Мэнди Мур.

Аналитики JPMorgan оценивают ущерб от пожаров в $50 млрд.