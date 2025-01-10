Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после
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Лесные пожары начались в Южной Калифорнии 7 января в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, распространились на Малибу и курортный город Санта-Моника. Около 130 тыс. человек эвакуированы, пять человек погибли. Разрушенными или уничтоженными числятся более 2 тыс. домов и предприятий. Свои дома потеряли голливудские звезды, в том числе актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Кэмерон Матисон, Мэнди Мур.
Аналитики JPMorgan оценивают ущерб от пожаров в $50 млрд.
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