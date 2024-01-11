Федерация хоккея Словакии: информация о матчах со сборной России нас шокировала

В Словакии опровергли информацию о матчах со сборной России по хоккею

Накануне «Матч ТВ» сообщил о желании словаков сыграть товарищеский матч с россиянами. В словацкой федерации заявили, что это спекуляции, которые раскалывают общество, а также что играть они будут с другими сборными

Вратарь сборной Словакии Самуэль Главай (Фото: Edijs Palens / XinHua / Global Look Press)

Федерация хоккея Словакии (SZĽH) заявила, что не вела никаких переговоров с российской стороной о товарищеских матчах перед чемпионатом мира и что подобные спекуляции ее «шокировали».

10 января «Матч ТВ» сообщил без указания источника информации, что словаки хотели бы сыграть с россиянами один или несколько матчей, но ждут одобрения от президента страны Зузаны Чапутовой. Глава ФХР Владислав Третьяк заявил телеканалу, что конкретной информации по словакам у него пока нет.

«Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости еще больше раскалывают поляризованное общество», — говорится в заявлении словацкой федерации.

В SZĽH отметили, что график подготовки сборной был согласован еще в сентябре и у команды запланировано восемь матчей «с интересными соперниками».



Сборная России отстранена от турниров международной федерации IIHF с февраля 2022 года и пропустит третий чемпионат мира подряд. Также после начала военной операции на Украине федерация отстранила белорусских хоккеистов.

Чемпионат мира пройдет в Чехии с 10 по 26 мая.