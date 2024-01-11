В Словакии опровергли информацию о матчах со сборной России по хоккею
Федерация хоккея Словакии (SZĽH) заявила, что не вела никаких переговоров с российской стороной о товарищеских матчах перед чемпионатом мира и что подобные спекуляции ее «шокировали».
10 января «Матч ТВ» сообщил без указания источника информации, что словаки хотели бы сыграть с россиянами один или несколько матчей, но ждут одобрения от президента страны Зузаны Чапутовой. Глава ФХР Владислав Третьяк заявил телеканалу, что конкретной информации по словакам у него пока нет.
«Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости еще больше раскалывают поляризованное общество», — говорится в заявлении словацкой федерации.
В SZĽH отметили, что график подготовки сборной был согласован еще в сентябре и у команды запланировано восемь матчей «с интересными соперниками».
Сборная России отстранена от турниров международной федерации IIHF с февраля 2022 года и пропустит третий чемпионат мира подряд. Также после начала военной операции на Украине федерация отстранила белорусских хоккеистов.
Чемпионат мира пройдет в Чехии с 10 по 26 мая.