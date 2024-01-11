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Израиль отстранили от ЧМ по хоккею по соображениям безопасности

IIHF: Израиль временно отстранен от турниров по соображениям безопасности
Мужская сборная Израиля в апреле должна была сыграть на чемпионате мира в дивизионе II А против команды ОАЭ. Израильские хоккеисты не смогут выступать на турнирах IIHF, пока безопасность всех участников не будет гарантирована
Фото: Maximilian Koch / Imago / Global Look Press
Фото: Maximilian Koch / Imago / Global Look Press

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение отстранить сборную Израиля от соревнований под своей эгидой из соображений безопасности, сообщается на сайте организации.

Решение будет оставаться в силе, пока безопасность и благополучие всех участников (включая израильских) не могут быть гарантированы.

В ноябре глава IIHF Люк Тардиф говорил, что организация обсудит вопрос участия израильтян в турнирах и ей уже пришлось отменить одно мероприятие в стране после начала конфликта с ХАМАС.

Израильские хоккеисты в апреле должны были сыграть в Белграде на чемпионате мира в дивизионе II А c командами Сербии, Австралии, Хорватии, Исландии, а также со сборной ОАЭ, которая завоевала путевку в эту группу в прошлом году.

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Сборная Израиля только раз играла в первом дивизионе чемпионатов мира (второй по уровню) в 2006 году и сразу вылетела, в остальные годы выступала на соревнованиях второго дивизиона.

Федерация хоккея Израиля является членом IIHF с 1991 года.

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От соревнований IIHF по-прежнему отстранены сборные России и Белоруссии. В организации также объясняли это заботой о безопасности участников и персонала.

В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег спортсменов от дискриминации соперников из Израиля на фоне событий в секторе Газа и пообещал быстрые меры реагирования, как на Играх в Токио, когда алжирского дзюдоиста отстранили на десять лет за отказ соревноваться из-за потенциальной встречи с израильтянином.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Международная федерация хоккея (IIHF) Израиль палестино-израильский конфликт
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