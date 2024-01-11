Израиль отстранили от ЧМ по хоккею по соображениям безопасности
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение отстранить сборную Израиля от соревнований под своей эгидой из соображений безопасности, сообщается на сайте организации.
Решение будет оставаться в силе, пока безопасность и благополучие всех участников (включая израильских) не могут быть гарантированы.
В ноябре глава IIHF Люк Тардиф говорил, что организация обсудит вопрос участия израильтян в турнирах и ей уже пришлось отменить одно мероприятие в стране после начала конфликта с ХАМАС.
Израильские хоккеисты в апреле должны были сыграть в Белграде на чемпионате мира в дивизионе II А c командами Сербии, Австралии, Хорватии, Исландии, а также со сборной ОАЭ, которая завоевала путевку в эту группу в прошлом году.
Сборная Израиля только раз играла в первом дивизионе чемпионатов мира (второй по уровню) в 2006 году и сразу вылетела, в остальные годы выступала на соревнованиях второго дивизиона.
Федерация хоккея Израиля является членом IIHF с 1991 года.
От соревнований IIHF по-прежнему отстранены сборные России и Белоруссии. В организации также объясняли это заботой о безопасности участников и персонала.
В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег спортсменов от дискриминации соперников из Израиля на фоне событий в секторе Газа и пообещал быстрые меры реагирования, как на Играх в Токио, когда алжирского дзюдоиста отстранили на десять лет за отказ соревноваться из-за потенциальной встречи с израильтянином.