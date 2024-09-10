WADA решило не оспаривать оправдательное решение по допинг-делу Синнера

Решение WADA не подавать апелляцию в CAS означает, что итальянец не будет признан виновным в нарушении антидопинговых правил

Янник Синнер (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение не дисквалифицировать первую ракетку мира итальянца Янника Синнера за допинг. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на CAS.

Таким образом, 23-летний итальянец полностью оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) сообщила, что Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце.

Синнер избежал дисквалификации, правда, потерял призовые и рейтинговые очки с мартовского турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала, — $325 тыс. и 400 очков.

На прошлой неделе Синнер выиграл US Open, победив финале американца Тейлора Фрица.