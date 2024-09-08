Лучший теннисист мира победил американца в финале «Большого шлема» в США
Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема». В финале он оказался сильнее хозяина корта американца Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 7:5. Он стал первым итальянцем, который победил на US Open.
Для первой ракетки мира это шестой титул в 2024 году: ранее Синнер выиграл турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Халле, а также Australian Open.
За победу Синнер получит $3,6 млн в качестве призовых и сохранит первую строчку мирового рейтинга. Фрицу достанутся $1,8 млн. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.
Финал US Open традиционно собирает большое внимание со стороны известных спортсменов, бизнесменов и политиков. Решающую встречу посетил бизнесмен Илон Маск, певица Тейлор Свифт, актер Мэттью Макконахи, бывший хоккеист Хенрик Лундквист и другие.
Весной разгорелся скандал с участием Синнера. Допинг-тесты итальянца в марте дважды показали положительный результат на запрещенное вещество клостебол в низких концентрациях, сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).
Это произошло 10 марта перед турниром серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), а также восемь дней спустя во внесоревновательный период. Итальянца временно отстранили перед «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, но он оспорил это решение и в итоге выступил на турнире, где дошел до финала. Летом после многомесячного разбирательства 23-летний Синнер был признан невиновным и избежал дисквалификации.
Ранее в воскресенье в финале женского турнира белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Джессику Пегулу, шестую ракетку мира, со счетом 7:5, 7:5. На счету Соболенко стало 16 титулов WTA в карьере.
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