Первую ракетку мира Синнера освистали на US Open не фоне допингового скандала

Лучшего теннисиста освистали на US Open не фоне допингового скандала

Янник Синнер обыграл американца Маккензи Макдональда в первом круге US Open. При выходе на корт трибуны освистали итальянского теннисиста

Янник Синнер (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер пробился во второй круг заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open.

В матче первого раунда Синнер обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.

При выходе на корт итальянец был освистан местной публикой. 20 августа стало известно, что в марте Синнер дважды сдавал положительный допинг-тест на клостебол, но теннисист избежал дисквалификации, объяснив, что препарат использовал его массажист. Итальянец потерял только очки и призовые за «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В следующем раунде Синнер встретится с американцем Алексом Михельсеном.

US Open — четвертый в сезоне турнир «Большого шлема». Призовой фонд турнира составляет $75 млн. Соревнования проходят с 26 августа по 8 сентября на покрытии «хард».