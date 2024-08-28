Лучшего теннисиста освистали на US Open не фоне допингового скандала
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер пробился во второй круг заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open.
В матче первого раунда Синнер обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.
При выходе на корт итальянец был освистан местной публикой. 20 августа стало известно, что в марте Синнер дважды сдавал положительный допинг-тест на клостебол, но теннисист избежал дисквалификации, объяснив, что препарат использовал его массажист. Итальянец потерял только очки и призовые за «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В следующем раунде Синнер встретится с американцем Алексом Михельсеном.
US Open — четвертый в сезоне турнир «Большого шлема». Призовой фонд турнира составляет $75 млн. Соревнования проходят с 26 августа по 8 сентября на покрытии «хард».
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