Кержаков фразой про «пройденную грань» объяснил уход из «Кайрата»
Александр Кержаков в интервью Sports.ru отреагировал на информацию, что он покинул главного тренера казахстанского «Кайрата» из-за конфликта с президентом клуба Кайратом Боранбаевым.
«Кайрат» 3 сентября объявил о расторжении контракта с Кержаковым по обоюдному согласию сторон. Казахстанский клуб россиянин возглавил в конце мая. Журналист Иван Карпов писал, что после поражения от «Астаны» Боранбаев ворвался в раздевалку и стал нецензурно оскорблять Кержакова, после чего тот подал в отставку.
«По этому поводу я уже сказал все, что считал нужным. Для меня есть недопустимые вещи — и в жизни, и в работе. Когда грань перейдена, я делаю определенные выводы. Отношения с Боранбаевым? Во время моей работы в клубе их можно было назвать рабочими», — сказал Кержаков.
Боранбаев ранее говорил, что они вместе с Кержаковым посмеялись, прочитав в СМИ об их конфликте. «Нет, такого не было. Кроме того, эта ситуация у меня точно не вызывает улыбки и смеха. Мне обидно, потому что я пришел в «Кайрат», чтобы добиться результата. Понимал, что могу это сделать — с каждым днем убеждался все сильнее. Поэтому произошедшее меня не веселит», — отметил Кержаков.
Ранее свой уход из «Кайрата» Кержаков объяснил «недопустимыми ситуациями».
«Кайрат» сейчас занимает первое место в чемпионате Казахстана, набрав 32 очка в 18 матчах.
Ранее Кержаков работал в сербском «Спартаке», кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.
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