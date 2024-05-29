Кержаков во второй половине прошлого года занимал пост главного тренера сербского «Спартака». Ранее он работал в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России

Александр Кержаков (Фото: URA.RU / ТАСС)

Александр Кержаков возглавил казахстанский «Кайрат». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба из Алматы.

Кержаков во второй половине прошлого года занимал пост главного тренера сербского «Спартака». Ранее он работал в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.

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