 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Кержаков покинул пост главного тренера казахстанского клуба

Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Кайрата»
Россиянин работал в «Кайрате» с конца мая. Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон
Александр Кержаков
Александр Кержаков (Фото: fckairat.com)

Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Кайрата». Об этом сообщается на сайте казахстанской команды.

Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Кержаковым «Кайрат» покинули его помощники — Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая. Под его руководством в 12 матчах команда одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и три раза проиграла.

Александр Кержаков отправился на стажировку в испанский футбольный клуб
Спорт
Александр Кержаков

Примечательно, что «Кайрат» занимает первое место в чемпионате Казахстана, набрав 32 очка в 18 матчах. Кержакова признавали лучшим тренером месяца в турнире в июле.

Ранее 41-летний бывший футболист сборной России также был главным тренером сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.

В качестве игрока Кержаков выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», а также испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Он является лучшим бомбардиром в истории сборной России (совместно с Артемом Дзюбой, у обоих по 30 голов).

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Казахстан Александр Кержаков Кайрат
Материалы по теме
Александр Кержаков возглавил казахстанский «Кайрат»
Спорт
Кержакова признали лучшим тренером месяца в Казахстане
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 99,26 (-1,5) Инвестиции, 02 сен, 17:48 Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 90 (-1,19) Инвестиции, 02 сен, 17:48
«Локомотив» продлил контракт с рекордсменом сборной РоссииСпорт, 11:38
Как уволить неэффективного работника без риска, что суд его вернетPro, 11:36
В Минобороны России рассказали об обучении монгольских военныхПолитика, 11:36
Суд приостановил продажу активов «дочки» «Газпрома» в Северном мореБизнес, 11:36
Акции АЛРОСА подскочили на новости о поиске решения проблемы с санкциямиИнвестиции, 11:29
Синнер поделился ожиданиями от матча с Медведевым в 1/4 финала US OpenСпорт, 11:20
Севастопольца приговорили к 16 годам колонии за подготовку диверсииПолитика, 11:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Госорганам рекомендовали закрыть доступ к сайтам для зарубежных ботовТехнологии и медиа, 11:15
В «Сбере» поддержали легализацию криптовалют в РоссииКрипто, 11:12
Какие цифровые решения упрощают доставку продуктов на домТренды, 11:09
Связанная с «Ак Барсом» компания получила 30% субсидий виноградарям КрымаВино, 11:01
Маск оценил новость о своем возможном назначении в команду ТрампаПолитика, 11:00
Аркадий Ротенберг оценил влияние высоких ставок на строительную отрасльБизнес, 11:00
В Иркутской области нашли пропавший с радаров вертолетОбщество, 10:58