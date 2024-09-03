Кержаков покинул пост главного тренера казахстанского клуба

Россиянин работал в «Кайрате» с конца мая. Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон

Александр Кержаков (Фото: fckairat.com)

Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Кайрата». Об этом сообщается на сайте казахстанской команды.

Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Кержаковым «Кайрат» покинули его помощники — Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая. Под его руководством в 12 матчах команда одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и три раза проиграла.

Примечательно, что «Кайрат» занимает первое место в чемпионате Казахстана, набрав 32 очка в 18 матчах. Кержакова признавали лучшим тренером месяца в турнире в июле.

Ранее 41-летний бывший футболист сборной России также был главным тренером сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.

В качестве игрока Кержаков выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», а также испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Он является лучшим бомбардиром в истории сборной России (совместно с Артемом Дзюбой, у обоих по 30 голов).