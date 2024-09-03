Кержаков объяснил «недопустимыми ситуациями» уход из казахстанского клуба

Кержаков об уходе из «Кайрата»: есть ситуации, которые считаю недопустимыми

Российский тренер, который покинул «Кайрат» спустя три месяца после назначения, заявил, что есть ситуации, по его мнению, недопустимые и непозволительные в работе

Александр Кержаков (Фото: fckairat.com)

Россиянин Александр Кержаков в интервью «Чемпионату» назвал непростым решение подать в отставку с поста главного тренера казахстанского «Кайрата».

«Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. <...> Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе», — сказал Кержаков.

По словам 41-летнего специалиста, подробностями делиться он не будет. «Пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи», — заключил Кержаков.

«Кайрат» 3 сентября объявил о расторжении контракта с Кержаковым по обоюдному согласию сторон. Казахстанский клуб россиянин возглавил в конце мая.

«Кайрат» сейчас занимает первое место в чемпионате Казахстана, набрав 32 очка в 18 матчах.

Ранее Кержаков работал в сербском «Спартаке», кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.