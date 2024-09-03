Кержаков объяснил «недопустимыми ситуациями» уход из казахстанского клуба
Россиянин Александр Кержаков в интервью «Чемпионату» назвал непростым решение подать в отставку с поста главного тренера казахстанского «Кайрата».
«Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. <...> Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе», — сказал Кержаков.
По словам 41-летнего специалиста, подробностями делиться он не будет. «Пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи», — заключил Кержаков.
«Кайрат» 3 сентября объявил о расторжении контракта с Кержаковым по обоюдному согласию сторон. Казахстанский клуб россиянин возглавил в конце мая.
«Кайрат» сейчас занимает первое место в чемпионате Казахстана, набрав 32 очка в 18 матчах.
Ранее Кержаков работал в сербском «Спартаке», кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.