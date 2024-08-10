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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Провалившая гендерный тест боксерша завоевала золото на Олимпиаде

Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф завоевала золото на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Алжирка Иман Хелиф победила в финале в весовой категории до 66 кг Ян Лю из Китая
Иман Хелиф
Иман Хелиф (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Алжирская боксерша Иман Хелиф, вокруг которой на Олимпиаде в Париже разгорелся гендерный скандал, завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

В финальном поединке она победила китаянку Ян Лю.

Хелиф была одной из двух спортсменок, дисквалифицированных в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.

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Спорт
Иман&nbsp;Хелиф

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня к участию в Играх в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 4 августа заявил, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были законными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике». В МОК также отметили, что эти две спортсменки стали «жертвами неожиданного и дискриминационного решения IBA». IBA лишена признания МОК и не имеет отношения к проведению олимпийского турнира по боксу.

Линь Юйтин 10 августа предстоит полуфинальный бой на Олимпиаде в весовой категории до 57 кг против польки Юлии Шереметы.

28-летняя Линь Юйтин является двукратной чемпионкой мира (2018, 2022), а 25-летняя Иман Хелиф стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Обе спортсменки выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Олимпиада-2024 гендерный тест Иман Хелиф Алжир
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