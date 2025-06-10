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Спорт ,  
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В Кремле отреагировали на внесение Овечкина в базу сайта «Миротворец»

Дмитрий Песков заявил, что «сейчас легче найти людей, которые не включены в список «Миротворец»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к внесению капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в список украинского сайта «Миротворец».

«Первое, это не по адресу. Это совсем не к нам. А второе, сейчас легче найти людей, которые не включены в список «Миротворец», поэтому что там обсуждать», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

Поводом для внесения 39-летнего хоккеиста в базу данных «Миротворца» стало участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России», а также оправдание «агрессии против Украины среди иностранной аудитории». В карточке также указано, что Овечкин «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения на ее территорию».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещается информация о тех, кто, по данным авторов, имеет отношение к «агрессии» против Украины и конфликту в Донбассе.

В мониторинговой миссии ООН осенью 2019 года выступили за закрытие портала, отметив, что публикация фамилий с такими ярлыками, как «террористы, сепаратисты и предатели», несет опасность для общества.

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Хоккей Александр Овечкин Дмитрий Песков «Миротворец»
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Дмитрий Песков фото
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пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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