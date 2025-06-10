Овечкин и Панарин сыграют в матче между российскими звездами НХЛ и КХЛ

Благотворительный «Матч года» пройдет 13 июля в Москве

Фото: match-goda.ru

Команды звезд НХЛ и КХЛ второй год подряд проведут на «ЦСКА Арене» в Москве благотворительный «Матч года». Игра пройдет 13 июля, сообщили организаторы матча в телеграм-канале.

Собранные средства будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а так же на другие благотворительные инициативы.

В команде звезд НХЛ сыграют Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов, Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Илья Ковальчук и другие.

За звезд КХЛ сыграют Александр Радулов, Вадим Шипачев, Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Илья Набоков и другие.

Предыдущая встреча в таком формате прошла 20 июля 2024 года на «ЦСКА-Арене». Поединок завершился вничью — 8:8. Тогда удалось собрать 10 млн руб.