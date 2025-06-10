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Спорт ,  
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Овечкин и Панарин сыграют в матче между российскими звездами НХЛ и КХЛ

Благотворительный «Матч года» пройдет 13 июля в Москве
Фото: match-goda.ru
Фото: match-goda.ru

Команды звезд НХЛ и КХЛ второй год подряд проведут на «ЦСКА Арене» в Москве благотворительный «Матч года». Игра пройдет 13 июля, сообщили организаторы матча в телеграм-канале.

Собранные средства будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями,  а так же на другие благотворительные инициативы.

В команде звезд НХЛ сыграют Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов, Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Илья Ковальчук и другие.

За звезд КХЛ сыграют Александр Радулов, Вадим Шипачев, Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Илья Набоков и другие.

Предыдущая встреча в таком формате прошла 20 июля 2024 года на «ЦСКА-Арене». Поединок завершился вничью — 8:8. Тогда удалось собрать 10 млн руб.

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Хоккей НХЛ КХЛ Александр Овечкин Кирилл Капризов Артемий Панарин Михаил Сергачев Вадим Шипачев Александр Радулов Илья Ковальчук
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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