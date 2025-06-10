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Спорт ,  
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Овечкина внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Поводом для внесения российского спортсмена в базу стало участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»
Алексанр Овечкин
Алексанр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в черный список украинского сайта «Миротворец».

Поводом для внесения хоккеиста в базу данных «Миротворца» стали участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России», а также что оправдывание «агрессии против Украины среди иностранной аудитории».

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Александр Овечкин

В карточке также указано, что Овечкин «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения на ее территорию».

Овечкин начинал карьеру в «Динамо», за которое играл в чемпионских сезонах (2005, 2013). С «Вашингтоном» хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2018-м, на его счету также три золота чемпионатов мира со сборной России. 6 апреля Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещается информация о тех, кто, по данным авторов, имеет отношение к «агрессии» против Украины и конфликту в Донбассе.

В мониторинговой миссии ООН осенью 2019 года выступили за закрытие портала, отметив, что публикация фамилий с такими ярлыками, как «террористы, сепаратисты и предатели», несет опасность для общества.

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Альвина Цаканян
Хоккей Александр Овечкин «Миротворец»
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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