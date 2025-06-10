Многолетний партнер Овечкина по «Вашингтону» завершил карьеру

Многолетний партнер Овечкина по «Вашингтону» Оши завершил карьеру в 38 лет

Американский форвард Ти Джей Оши является одним из 164 хоккеистов в истории НХЛ, забивших более 300 голов и сыгравших более 1000 игр

Ти Джей Оши и Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Американский форвард Ти Джей Оши «Вашингтон Кэпиталз» объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

Оши отыграл 16 сезонов в НХЛ, включая последние девять в составе «Кэпиталз», капитаном которых является россиянин Александр Овечкин. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года набрал 695 (302+393) очков в 1010 играх за карьеру в составе «Вашингтона» и «Сент-Луис Блюз». Он является одним из 164 хоккеистов в истории НХЛ, забивших более 300 голов и сыгравших более 1000 игр.

За свою карьеру в НХЛ Оши забил 49 буллитов при проценте реализации 47,1%. По проценту лучше показатель только у Джонатана Тэйвза (52 и 47,3%).

Нынешний сезон Оши пропустил из-за проблем со здоровьем.

В составе сборной США Оши завоевал бронзу на чемпионате мира 2013 года.