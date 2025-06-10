Многолетний партнер Овечкина по «Вашингтону» завершил карьеру
Американский форвард Ти Джей Оши «Вашингтон Кэпиталз» объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.
Оши отыграл 16 сезонов в НХЛ, включая последние девять в составе «Кэпиталз», капитаном которых является россиянин Александр Овечкин. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года набрал 695 (302+393) очков в 1010 играх за карьеру в составе «Вашингтона» и «Сент-Луис Блюз». Он является одним из 164 хоккеистов в истории НХЛ, забивших более 300 голов и сыгравших более 1000 игр.
За свою карьеру в НХЛ Оши забил 49 буллитов при проценте реализации 47,1%. По проценту лучше показатель только у Джонатана Тэйвза (52 и 47,3%).
Нынешний сезон Оши пропустил из-за проблем со здоровьем.
В составе сборной США Оши завоевал бронзу на чемпионате мира 2013 года.
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