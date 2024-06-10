 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Тарпищев увидел пользу для России в романе Калинской с лучшим теннисистом

Тарпищев: отношения Синнера и Калинской, — это популяризация России в мире
Лучший теннисист мира в мае подтвердил, что встречается с россиянкой. Тарпищев считает, что благодаря Синнеру и Калинской о России в спортивном мире стали говорить больше
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Отношения между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и россиянкой Анной Калинской — это здорово и абсолютно нормально для мира тенниса, заявил «Матч ТВ» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Синнер в конце мая подтвердил свой роман с Калинской, но отказался рассказывать подробности.

«То, что сейчас говорят об отношениях Синнера и Калинской, — это популяризация России в мире. Конечно, здорово, что так. В мире тенниса такие отношения — это нормально абсолютно», — сказал Тарпищев.

По его словам, ему нравится игра Калинской на последних турнирах. В этом сезоне россиянка дошла до четвертьфинала Australian Open и финала турнира WTA-1000 в Дубае, а на «Ролан Гаррос» проиграла во втором круге. В рейтинге WTA она занимает 24-е место.

Синнер в этом году выиграл Australian Open, «Мастерс» в Майами и турнир в Роттердаме, а на «Ролан Гаррос» дошел до полуфинала. В понедельник он стал первой ракеткой мира.

Самые известные романы российских спортсменов. Фото
Спорт
Александр Овечкин и Мария Кириленко

Другая известная пара в теннисе — грек Стефанос Циципас и испанка Паула Бадоса («Цицидоса»). Теннисисты в начале мая объявили о расставании, но потом помирились и даже заявились в миксте на «Ролан Гаррос», но так и не сыграли.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Янник Синнер Анна Калинская Шамиль Тарпищев

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Российская теннисистка ответила на вопрос об отношениях с Синнером
Спорт
Синнер впервые в карьере вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Спорт
Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Транскапиталбанк выиграл иск к Euroclear из-за заблокированных активов Бизнес, 13:06
На крыше драмтеатра Иваново произошел взрыв Общество, 13:01
Макрона попытались отговорить от роспуска парламента Политика, 12:57
Рассекречены новинки Changan для России в 2024 году Авто, 12:52
Спрос на биткоин в июне со стороны ETF превысил возможности майнеров Крипто, 12:48
«Локомотив» купил лучшего бомбардира «Оренбурга» Спорт, 12:46
Совет МИД БРИКС почтил минутой молчания погибшего президента Ирана. Видео Общество, 12:44
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Как понять, почему отдел продаж работает слабо, — чек-лист из 33 вопросов Pro, 12:44
Цифровая оптимизация: что позволит бизнесу повысить эффективность Отрасли, 12:43
Песков ответил на сообщения о скором визите Путина в КНДР и Вьетнам Политика, 12:43
Как увеличить вклад страхового рынка в ВВП и вырастить своего инвестора Отрасли, 12:40
Грузовик с военными номерами прорвал украино-венгерскую границу Общество, 12:38
Беспилотный транспорт: перспективы развития в России Пресс-центр РБК, 12:36
Кремль оценил популярность противников поддержки Украины в Европе Политика, 12:35