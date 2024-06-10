Тарпищев увидел пользу для России в романе Калинской с лучшим теннисистом

Лучший теннисист мира в мае подтвердил, что встречается с россиянкой. Тарпищев считает, что благодаря Синнеру и Калинской о России в спортивном мире стали говорить больше

Анна Калинская (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Отношения между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и россиянкой Анной Калинской — это здорово и абсолютно нормально для мира тенниса, заявил «Матч ТВ» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Синнер в конце мая подтвердил свой роман с Калинской, но отказался рассказывать подробности.

«То, что сейчас говорят об отношениях Синнера и Калинской, — это популяризация России в мире. Конечно, здорово, что так. В мире тенниса такие отношения — это нормально абсолютно», — сказал Тарпищев.

По его словам, ему нравится игра Калинской на последних турнирах. В этом сезоне россиянка дошла до четвертьфинала Australian Open и финала турнира WTA-1000 в Дубае, а на «Ролан Гаррос» проиграла во втором круге. В рейтинге WTA она занимает 24-е место.

Синнер в этом году выиграл Australian Open, «Мастерс» в Майами и турнир в Роттердаме, а на «Ролан Гаррос» дошел до полуфинала. В понедельник он стал первой ракеткой мира.

Другая известная пара в теннисе — грек Стефанос Циципас и испанка Паула Бадоса («Цицидоса»). Теннисисты в начале мая объявили о расставании, но потом помирились и даже заявились в миксте на «Ролан Гаррос», но так и не сыграли.