Возобновившие роман Циципас и Бадоса снялись с «Ролан Гаррос» в миксте
Греческий теннисист Стефанос Циципас и испанка Паула Бадоса, которые в начале мая объявили о прекращении романтических отношений, но потом помирились, снялись с «Ролан Гаррос» в миксте.
Греко-испанский дуэт получил wild card на турнир в миксте и должен был сыграть в первом круге с японкой Эной Сибахарой и американцем Натаниэлем Ламмонсом.
Бадоса и Циципас официально сообщили о своем романе во время прошлогоднего «Ролан Гаррос». Испанка досрочно завершила прошлый сезон из-за стрессового перелома позвонка и вернулась к соревнованиям с января.
В мае Бадоса сообщила, что они с Циципасом расстались, но уже через три недели теннисист заявил, что они снова вместе.
В теннисном мире пару называют «Цицидоса».
Бадоса в одиночном разряде «Ролан Гаррос» проиграла своей подруге Арине Соболенко в третьем круге.
Циципас, девятая ракетка мира и внук легенды футбольного «Спартака» Сергея Сальникова, в четвертьфинале встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.
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