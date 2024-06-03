Возобновившие роман Циципас и Бадоса отказались играть в паре на «Ролан Гаррос»

Возобновившие роман Циципас и Бадоса снялись с «Ролан Гаррос» в миксте

Паула Бадоса ранее вылетела с «Ролан Гаррос», проиграв Арине Соболенко, а Стефаносу Циципасу предстоит четвертьфинал против Карлоса Алькараса. Теннисисты получили wild card в турнир смешанных пар, но играть не стали

Паула Бадоса и Стефанос Циципас (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Греческий теннисист Стефанос Циципас и испанка Паула Бадоса, которые в начале мая объявили о прекращении романтических отношений, но потом помирились, снялись с «Ролан Гаррос» в миксте.

Греко-испанский дуэт получил wild card на турнир в миксте и должен был сыграть в первом круге с японкой Эной Сибахарой и американцем Натаниэлем Ламмонсом.

Бадоса и Циципас официально сообщили о своем романе во время прошлогоднего «Ролан Гаррос». Испанка досрочно завершила прошлый сезон из-за стрессового перелома позвонка и вернулась к соревнованиям с января.

В мае Бадоса сообщила, что они с Циципасом расстались, но уже через три недели теннисист заявил, что они снова вместе.

В теннисном мире пару называют «Цицидоса».

Бадоса в одиночном разряде «Ролан Гаррос» проиграла своей подруге Арине Соболенко в третьем круге.

Циципас, девятая ракетка мира и внук легенды футбольного «Спартака» Сергея Сальникова, в четвертьфинале встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.