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Marca назвала оклад Мбаппе в «Реале»

Marca сообщила о подписании Мбаппе контракта с «Реалом» c окладом €20 млн
Мбаппе получит от «Реала» разовый подписной бонус в размере €50 млн после вычета налогов
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: REUTERS)

Мадридский футбольный клуб «Реал» подписал пятилетний контракт с французским нападающим Килианом Мбаппе. Об этом сообщила газета Marca.

Оклад Мбаппе в «Реале» составит €15–20 млн после вычета налогов и без учета бонусов, говорят источники издания. Французский форвард станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. На данный момент его оклад в ПСЖ составляет €34 млн. Также Мбаппе получит подписной бонус в размере €50 млн после вычета налогов.

Как отмечает издание, «Реал» уменьшил оклад и подписной бонус по сравнению с предложением, которое было сделано летом 2022 года.

RMC Sport и L'Equipe 15 февраля сообщили, что Мбаппе принял окончательное решение покинуть «Пари Сен-Жермен» после окончания срока контракта предстоящим летом. Отмечалось, что футболист уже сообщил о своем решении руководству клуба.

После объявления об уходе Мбаппе не попал в стартовый состав ПСЖ на матч чемпионата Франции. Во встрече с «Нантом» (0:2) он вышел на поле на 68-й минуте и отметился голом.

Возможность перехода Мбаппе в «Реал» обсуждается не первый год. В мае 2022 года футболист решил остаться в ПСЖ, но в июне 2023 года стало известно, что он планирует отыграть во Франции только один сезон.

Чемпион мира 2018 года в этом сезоне провел за ПСЖ 30 матчей, в которых забил 31 гол. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €180 млн.

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Руслан Алиев
Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид Футбол
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