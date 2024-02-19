Marca назвала оклад Мбаппе в «Реале»
Мадридский футбольный клуб «Реал» подписал пятилетний контракт с французским нападающим Килианом Мбаппе. Об этом сообщила газета Marca.
Оклад Мбаппе в «Реале» составит €15–20 млн после вычета налогов и без учета бонусов, говорят источники издания. Французский форвард станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. На данный момент его оклад в ПСЖ составляет €34 млн. Также Мбаппе получит подписной бонус в размере €50 млн после вычета налогов.
Как отмечает издание, «Реал» уменьшил оклад и подписной бонус по сравнению с предложением, которое было сделано летом 2022 года.
RMC Sport и L'Equipe 15 февраля сообщили, что Мбаппе принял окончательное решение покинуть «Пари Сен-Жермен» после окончания срока контракта предстоящим летом. Отмечалось, что футболист уже сообщил о своем решении руководству клуба.
После объявления об уходе Мбаппе не попал в стартовый состав ПСЖ на матч чемпионата Франции. Во встрече с «Нантом» (0:2) он вышел на поле на 68-й минуте и отметился голом.
Возможность перехода Мбаппе в «Реал» обсуждается не первый год. В мае 2022 года футболист решил остаться в ПСЖ, но в июне 2023 года стало известно, что он планирует отыграть во Франции только один сезон.
Чемпион мира 2018 года в этом сезоне провел за ПСЖ 30 матчей, в которых забил 31 гол. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €180 млн.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри