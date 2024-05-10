Сборная Германии победила Словакию на старте ЧМ по хоккею, Швейцария — Норвегию

Сборные Германии и Швейцарии выиграли стартовые матчи на ЧМ по хоккею

Немцы обыграли словаков со счетом 6:4, швейцарцы оказались сильнее норвежцев — 5:2

Фото: IMAGO / Global Look Press

Сборная Германии победила команду Словакии в первом матче на групповом турнире чемпионата мира по хоккею. Встреча группы B завершилась со счетом 6:4.

В составе победителей шайбы забросили Доминик Кахун (30-я минута), Йонас Мюллер (33-я), Лукас Кельбле (40-я), Марк Михаэлис (45-я), Леонард Пфедерль (57-я) и Тобиас Эдер (59-я). У проигравших отличились Марек Гривик (37-я), Мартин Фехервари (39-я), Либор Гудачек (55-я) и Матуш Сукель (60-я).

В параллельном матче в группе А Швейцария победила Норвегию со счетом 5:2.

Двумя голевыми передачами в составе норвежцев отметился 40-летний форвард Патрик Торесен, двукратный обладатель Кубка Гагарина (2011, 2015) в составе уфимского «Салавата Юлаева» и петербургского СКА. С 2018-го он выступает на родине за «Сторхамар».

В следующих матчах Германия сыграет с США (11 мая), Словакия — с Казахстаном (12 мая), Швейцария — с Австрией (12 мая), Норвегия — с Чехией (11 мая).

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Турнир в Чехии стал уже третьим чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).