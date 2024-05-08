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Болельщикам запретили приносить флаги России на матчи ЧМ-2024 по хоккею

Болельщикам запретили приносить флаги России на матчи ЧМ-2024 по хоккею в Чехии
Мировое первенство пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. В IIHF заявили, что на матчах будут разрешены только флаги участников турнира. Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года
Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / Newspix24 / Global Look Press
Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / Newspix24 / Global Look Press

Болельщики не смогут посещать матчи предстоящего чемпионата мира по хоккею в Чехии с флагами и другой атрибутикой России и Белоруссии. Об этом «РИА Новости» сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF).

«Во время турнира на матчах будут разрешены национальные флаги только стран — участниц чемпионата», — заявили в пресс-службе IIHF.

Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

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На чемпионате мира в 2023 году в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) размещение флагов России и Белоруссии на трибунах также было запрещено.

Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров под эгидой IIHF с февраля 2022 года.

В феврале IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. В Федерации хоккея России в ответ заявили, что решение об отстранении лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Чемпионат мира по хоккею Чехия флаг России
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